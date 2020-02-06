Оформить выгодный денежный заем с нами вполне реально. Обращайтесь за помощью к специалистам, которые знают все о потребительском кредитовании. Несколько причин, по которым стоит выбрать нас:
- Работаем с плохой кредитной историей;
- Помогаем гражданам с неофициальным трудоустройством;
- Имеем большой перечень банков-партнеров;
- Оказываем помощь при оформлении ипотеки с господдержкой от 6,5 %;
- Помогаем получить займы под залог недвижимости от 5,6 % годовых;
- Гарантируем рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.
Почему нам доверяют? Во-первых, мы помогаем потенциальным заемщикам получить выгодное финансирование в крупнейших и надежных банках страны. Во-вторых, мы успешно решаем проблемы сложных заемщиков с испорченной историей. В третьих, мы объединяем все действующие обязательства в одно для облегчения кредитной нагрузки наших клиентов.
Подать заявку вы можете прямо сейчас и указать необходимые параметры. Специалисты проанализируют вашу платежеспособность и гарантированно предложат решение!
Для тех, кто хочет сэкономить не только время, но и деньги! Уникальное предложение от проверенных брокеров без риска для вас! Не берем предоплаты за свои услуги. Мы предлагаем:
- Получить выгодные займы по паспорту до 300 000 рублей;
- Залоговые программы кредитования до 10 000 000 рублей от 5,9 % годовых на срок до 10 лет;
- Помощь в получении ипотечных кредитов со ставкой от 2,7 до 8 % на весь период;
- Рефинансирование действующих кредитов на льготных условиях;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту и поиск оптимального решения;
- Содействие гражданам с негативной кредитной историей и низкими официальными доходами;
- Низкие тарифы на услуги с оплатой только после получения одобрения.
Мы не даем пустых обещаний! Более 10 лет успешной работы помогли нам завоевать доверие клиентов, в числе которых будем рады видеть и Вас!
Кредитный брокер — это именно тот специалист, который позволит вам получить действительно выгодные потребительские и ипотечные кредиты. Большой опыт работы и многочисленный список партнеров-кредиторов позволяет нам найти выход из любой ситуации. Какие услуги мы оказываем:
- Проведение оценки потенциального заемщика с целью изучения кредитной истории и платежеспособности для дальнейшего выбора оптимального решения.
- Оформление потребительских займов в крупных банках страны, которые являются нашими партнерами.
- Гарантированное освобождение от дополнительных комиссий, влияющих на полную стоимость кредита.
- Финансирование под залог недвижимости по льготным ставкам — от 4 до 9 % годовых.
- Ипотечное кредитование по сниженным процентным ставкам. Полное сопровождение сделки — от подачи заявки в банки до перечисления денежных средств продавцу.
- Рефинансирование действующих займов на более выгодных условиях.
Мы строим на страже интересов каждого заемщика! Наша работа — помогать людям в получении кредитов с минимальной переплатой!
Теперь получить потребительский кредит стало гораздо проще. Вы можете доверить решение подобных вопросов опытным профессионалам, которые знают о кредитовании все. Сотрудничаем с многочисленным перечнем партнеров — банки, МФО, частные инвесторы и доноры. С нами уже получили займы более 500 000 человек. Услуги, которые мы предоставляем:
- Оформление потребительских кредитов и займов на суммы до 10 000 000 рублей. Процентные ставки зависят от предоставленного комплекта документов. Диапазон — от 8,8 до 15 % годовых. Сроки — от 6 месяцев до 5 лет.
- Содействие при оформлении ипотечных кредитов как в новостройках, так и на вторичном рынке. Возможность получить жилищный заем без первоначального взноса. Работаем с государственными программами.
- Рефинансирование имеющихся кредитов, займов и карт на льготных условиях — от 7 % годовых.
- Программы кредитования под залог недвижимости от 6 % годовых на длительные сроки.
Консультацию по любому вопросу вы можете получить абсолютно бесплатно! Мы работаем честно и прозрачно — не требуем авансов за услуги и гарантируем положительный результат!
Ассоциация кредитных брокеров рада предложить свои услуги по низкой цене — от 2 % от суммы полученных заемных средств. С нами вы гарантированно получите самую низкую процентную ставку и выгодные условия! Лояльные требования к заемщику, высокая вероятность одобрения и минимальные сроки оказания услуг — вот алгоритмы нашей работы. Почему нас выбирают клиенты:
- Помогаем гражданам с плохой кредитной историей гарантированно получить кредит.
- Работаем с лицами, которые не могут документально подтвердить свои доходы.
- Содействуем в рефинансировании невыгодной задолженности под низкий процент.
- Предлагаем услуги по оформлению ипотеки «под ключ». Помогаем не только в выборе банка с самой низкой ставкой, но и в сборе необходимых документов по объекту залога. Минимизируем Ваши расходы по будущей сделке.
- Подберем вариант финансирования под залог вашей недвижимости от 5 % годовых на срок до 10 лет.
Походим к решению вопросов серьезно, перед подачей заявки анализируем кредитную нагрузку и платежеспособность. Это позволяет с высокой вероятностью добиться положительного решения именно для Вас!
Если вы находитесь в поиске решения ваших финансовых проблем, но банки отказывают по причине неоднократных просрочек в прошлом, обращайтесь! Предлагаем несколько вариантов решения проблем неблагополучных заемщиков. Как мы работаем? Все очень просто:
- Анализ кредитной истории, платежеспособности и рейтинга. На основе полученных данных подбирается одна из программ от партнера.
- В случае, если шансы на получение нового кредита равны нулю, подберем вам кредитного донора. Это человек с идеальной репутацией в банковской сфере, который оформит на свое имя заем до 5 000 000 рублей. От вас потребуется только своевременная оплата по установленному графику.
- Документальное оформление и никаких рисков для вас.
- Сумма комиссии за донорские услуги определяется индивидуально и зависит от одобренной суммы. Гарантируем самый низкий тариф — всего 5 % от полученной суммы.
Нашим кредитным донорам доверяют надежные банки! С такой услугой вы сможете получить выгодный кредит от 7 % годовых на любые цели!
Для нас нет тупиковых ситуаций! Если ваша кредитная история оставляет желать лучшего, а банки отвечают категорическим отказом, вы обратились по адресу. Специально для подобной категории заемщиков мы предлагаем услуги кредитных доноров. Такой сервис подойдет для следующих граждан:
- Лица, которые допускали просрочки длительностью от 30 дней и выше;
- Неофициально трудоустроенные граждане;
- Физические лица, чей доход не позволяет оформить крупную сумму в банке;
- Заемщики, у которых есть непогашенные исполнительные листы.
Почему стоит к нам обращаться? Ответ очевиден — без сбора документов и посещения банков вы получаете нужную сумму за короткий срок. Быстрое оформление и низкие тарифы — это принципы нашей работы! У нас есть база доноров с уже одобренными кредитами на сумму до 10 000 000 рублей! Это позволит решить ваши финансовые проблемы в тот же день! Ждем обращений!
Проблема испорченной кредитной истории и неофициальное трудоустройство зачастую становятся препятствием при получении новых финансовых займов. Но сегодня наша компания готова предложить абсолютно новый подход к решению подобных проблем — теперь для вас кредит может взять другой человек. Кредитный донор или человек с идеальной репутацией — это ваш шанс начать жизнь с чистого листа и получить деньги на любые цели. Схема работы очень проста:
- Вы оставляете заявку с указанием необходимых параметров: суммы, срока и цели.
- Мы подбираем вам донора в соответствии с запросом. Это может быть потребительский кредит на сумму от 100 000 до 5 000 000 рублей.
- Далее отправляем вам на согласование будущий график, где указана процентная ставка и ежемесячный платеж. Хотим обратить ваше внимание, что донорам благодаря положительной репутации выдают займы под самые низкие ставки — от 8 до 13 % годовых.
- Вы подписываете соответствующий договор, получаете деньги и оплачиваете комиссионное вознаграждение.
Без риска получить отказ и без траты времени и нервов вы в тот же день получаете желаемую сумму! Решайте свои проблемы с помощью надежных партнеров!
Займы под залог имеющейся недвижимости — это оптимальный способ получить денежные средства. Плюсов несколько: это сниженные процентные ставки, высокая вероятность одобрения и длительные сроки предоставления займов. Но если самостоятельно обратиться в банк, есть большой риск переплатить приличную сумму за счет дополнительных расходов.
Обращение в нашу компанию позволит избежать неприятностей и получить необходимую сумму за короткий срок. При этом вы не переплатите банку лишних комиссий и страховок!
- Гарантируем высокую оценку залогового объекта — до 80 % от рыночной стоимости. При этом мы сотрудничаем с банками, которые предлагают самые низкие ставки по подобным программам финансирования. Так, вы сможете получить до 10 000 000 рублей на срок до 10 лет под 5-10 % годовых.
- Снизим расходы в виде страховок.
- Поможем с регистрацией залоговой сделки.
- Отправим заявку в несколько банков, что предоставит возможность выбрать наилучшие условия.
- Гарантируем оперативную работу без обязательств по предоплате.
Сохранить вашу недвижимость и при этом получить выгодный кредит — это наша работа, с которой мы успешно справляемся более 10 лет!
Задача любого бизнесмена — контролировать организационные процессы и в конечном итоге получать прибыль. Но как быть, если для процветания собственного дела вам потребовались средства на расширение горизонтов? Конечно, оформить кредит. Сегодня вы можете обратиться в нашу компанию, где наши специалисты подберут вам вариант финансирования от одного из банков-партнеров. Причин поступить именно так несколько:
- Мы определим цели и подберем для вас оптимальный вариант. Это может быть возобновляемый кредит в форме «овердрафт», кредитная линия, деньги на пополнение оборотных средств или заем под залог оборудования или товара.
- Вы не переплатите банку лишних процентов и комиссий. Гарантируем несколько программ на выбор от ведущих банков страны. Ставки с нами — от 4 % годовых. До 50 000 000 рублей.
- Возможность получить льготный кредит по государственной программе.
- Вы не тратите время на сбор документов, а спокойно занимаетесь непрерывными бизнес-процессами.
- Мы знаем, как правильно подать заявку, поэтому шансы получить отказ сводятся к минимуму.
Сохранить и приумножить бизнес — цель любого бизнесмена! И кредитные ресурсы часто становятся необходимым атрибутом для решения поставленной задачи. Мы гарантированно поможем сделать процесс оформления быстрым и комфортным для вас!
Обратившись к нам, вы получаете 99% гарантию положительного результата. Имеем личные связи в банке. Возможен вариант оформления кредита онлайн, работаем удалённо. Вы не платите деньги за услуги наперед, все выплаты только после положительного решения банка. Средства поступают в тот же день, без задержек. Работаем с лицами от 16 лет и до 75. Не требуем справку о доходах, либо другие документы кроме паспорта. Минимальная кредитная ставка от 3 до 7 процентов. Сроки погашения кредита вы указываете лично. Помогаем в получении сумм от 4 000 до 450 000 рублей. Работаем каждый день без перерыва на обед.
Лицензия ЦБ или ИНН: 1978
Московский кредитный банк
Наша фирма ориентирована на работу с теми клиентами, у которых есть определённые сложности с получением кредита. Мы гарантируем одобрение у банков в 99 %. Весь процесс отлажен, поэтому от обращения к нам до получения денег проходит 2-3 дня. Мы берём на себя сбор и обработку документов, сами взаимодействуем с банками и всегда пытаемся добиться для нашего клиента минимального процента, несмотря на проблемы по кредитам в прошлом. В качестве бонуса: оценка и вычитка договора на получение средств нашими юристами производится бесплатно! Операторы работают круглосуточно, звоните!
Лицензия ЦБ или ИНН: 3349
Россельхозбанк
Срочно ищу проверенного, надежного частного инвестора, который уже имел опыт работы с такими клиентами и знает всю «кухню» финансово-долговой сферы изнутри. На сегодняшний день необходимая сумма составляет 950 000 рублей, нужна на погашение давно взятого кредита в банке. Официально трудоустроился недавно, доход выше среднего, все документы на руках, в порядке. Перспектива по отдаче – в течение 1-1,5 лет. Рассматриваю варианты кредитования с процентной ставкой до 15% в год. Обращаться по указанному номеру.
Лицензия ЦБ или ИНН: 1481
Сбербанк России
Нужна легальная помощь без махинаций и непонятных схем. Интересует только прозрачное сотрудничество, на выгодных для нас обоих условиях. Интересующая годовая ставка – от 10 до 15%. Оплачу комиссию только после получения средств на руки, никаких предоплат.
Паспорт и другие документы – есть, в надлежащем виде. На встречи по территории Москвы выезжаю сам, ехать и тратить дополнительное время вам не потребуется. Для оказания помощи стучите в Скайп или звоните по указанному номеру в любе время.
Лицензия ЦБ или ИНН: 963
Совкомбанк
Какое предложение мне нужно?
сумма – 6 млн рублей;
процентная ставка – не более 19% в год;
время возврата кредита – не менее 4 лет;
паспорт, ИНН код, справку о доходах и другие необходимые документы предоставлю при встрече или при оформлении сделки и ее заверении.
Важные нюансы – имеется активная просрочка по кредиту в банке, частью этой суммы и планирую ее погасить. Обращаться только по указанному номеру, в любой день, кроме субботы и воскресенья.
Лицензия ЦБ или ИНН: 2209
Банк «ФК Открытие»
На выгодных условиях приму материальную помощь от частника.
Интересует сумма от 4 500 000 рублей и выше. Рассмотрю все предложения с адекватной комиссией.
Работа с предоплатой наперед – не интересует.
В качестве гарантии можем официально оформить автомобиль или квартиру в качестве залога, до момента полной оплаты долговой суммы.
Пишите на почту в любое время, все необходимые документы для оформления предоставлю при личной встрече.
Лицензия ЦБ или ИНН: 1326
Альфа-Банк
Ко всем финансовым вопросам подхожу максимально ответственно, поэтому предлагаю заключение выгодной сделки как для вас, так и для меня.
Необходимая сумма кредитования – 8 000 000 рублей.
В качестве залога предоставлю автомобиль или загородную дачу;
Все документы для заключения сделки – дам для ознакомления при встрече.
Обязательное условие – необходим кредитный брокер из Москвы, на встречу смогу подъехать сам, район значения не имеет. Звоните по указанному номеру с 8.00 до 20.00 в любой день, кроме воскресенья.
Лицензия ЦБ или ИНН: 2272
Росбанк
Ищу заемщика для получения денег в долг на 1-1,5 года. Финансовые вложения требуются для развития малого бизнеса. На данный момент есть открытое кафе, которое недавно начало функционировать. Прибыль хорошая, потенциал огромный! Процентами не обижу, честное сотрудничество и возврат средств в полном объеме с моей стороны гарантирован.
Кого я ищу?
Человека, который сможет выдать мне денежный заем в размере 2 000 000 рублей при личной встрече, рассматриваю варианты только на территории Москвы. Любые документы для ознакомления с работой кафе предоставлю.
Лицензия ЦБ или ИНН: 3279
Национальный Банк «Траст»
Если вы уже читаете это объявление, значит, вы наверняка сможете мне помочь. Я ищу кредитора, который сможет дать мне денежные средства в долг под хороший годовой процент. На данный момент необходимая сумма – 750 000 рублей. Деньги нужны срочно, встретиться могу только в Москве, рассматриваю варианты заключения сделки только при личной встрече, все необходимые документы оформим и заверим нотариально.
Кредит требуется на закупку оборудования парикмахерской студии, открытие планируется через 3 месяца. С меня – гарантированный откат на ближайшие 2 года работы студии, процентную ставку оговорим лично.
Лицензия ЦБ или ИНН: 1000
ВТБ
При отклике на объявление указывайте город, в котором сможем встретиться, т.к. выехать смогу только по территории Москвы.
Какого кредитора я ищу?
ответственного, который будет всегда на связи и сможет ответить на все интересующие вопросы по кредитованию;
того, кто хочет получить хороший процент за оказанную материальную помощь;
того, кто имеет опыт сотрудничества в сфере кредитования.
Со своей стороны, готов предоставить все необходимые документы. Никаких просрочек за мной не числится, плохой кредитной истории нет, просто нет времени на сбор пакета документов в банк. Обращаться в отклике или по указанному номеру.
Лицензия ЦБ или ИНН: 1978
Московский кредитный банк
Немного о себе – имею неофициальное трудоустройство с хорошим доходом, кредитная история в порядке, паспорт и любой другой документ перед заключением сделки предоставлю. Интересуют только те инвесторы, которые смогут оформить заем документально при личной встрече в Москве. По процентной ставке – готов рассматривать все предложения, до 18% годовых.
Лицензия ЦБ или ИНН: 1
ЮниКредит Банк
Срочно ищу человека, который сможет оказать материальную помощь одним днем, только при личной встрече. Деньги нужна срочно, на оперативное вмешательство, поэтому времени на сбор документов и обращение в банковские организации просто нет.
Всю документацию для подтверждения личности, а также по медицинской части (обоснование необходимой суммы и назначенная операция) – предоставлю сразу. Рассматриваю все предложения, помощь нужна срочно!
Лицензия ЦБ или ИНН: 3279
Национальный Банк «Траст»
Приветствую! Я мать одиночка, воспитываю сына учащегося младших классов! Работала неофициально и с началом карантина по короновирусу работодатель всех сотрудников уволил. Оказалась в безвыходном положении, помощи ждать неоткуда! Нужна сумма 70.000 рублей по минимальный процент. Смогу выплачивать по 5.000-7.000 в месяц. Надеюсь, что устроюсь на работу через месяц, когда пройдет весь этот кошмар! Я очень ответственная, стабильность выплат гарантирую! Необходимые документы предоставлю!
Нет у меня сил больше откладывать и ждать лучших времен! Мечтаю о покупке личного автомобиля! Параллельно строю большой и красивый дом! Я работящий, берусь за любую работу! Естественно заработная плата «в конверте» и кредитные организации ссуду не дают! Кредитная история у меня нулевая! Так же есть цели создать свой маленький бизнес! Но для комфорта и быстроты решения вопросов нужен личный транспорт! Необходима сумма в размере 250.000 рублей. Гарантирую ежемесячные выплаты в размере 7.000-9.000 рублей. Ответственно подхожу к исполнению обязательств, предоставлю все имеющие документы.
Лицензия ЦБ или ИНН: 646
АО "Датабанк"
Никогда не думала, что буду просить о помощи здесь! Я являюсь одинокой пенсионеркой, мне 64 года, в прошлом учитель информатики. Никогда не думала, что приключиться такая неприятность. Со мной произошла не очень хорошая ситуация, меня ограбили, и теперь я должна просить деньги в долг, чтобы покрыть все расходы! Мне необходима сумма в размере 35.000 рублей. Обязуюсь выплачивать регулярные ежемесячные кредитные взносы и предоставить пакет необходимых документов. Ещё раз, приношу свои извинения, что приходиться просить деньги в долг.
Лицензия ЦБ или ИНН: 588
АО БАНК "СНГБ"
Моя давнишняя мечта начинает сбываться! Накопила собственными силами определенную сумму и начала воплощать задумку в жизнь! Хочу создать свое производство куриных яиц и мясных изделий! Обладаю необходимыми знаниями, имеется многолетний опыт работы в данной сфере, готовится помещение под производство! Но, как это зачастую бывает, не хватило мне финансовых средств. Так как основная работа пока у меня неофициальная, то естественно кредитные организации отказывают в выдаче ссуды. Обращаюсь к вам дорогие частные кредиторы! Необходима сумма в размере 600.000 рублей! Погашу долговые обязательства в течении 1 года. Выплаты ежемесячно гарантирую под любой процент!
Лицензия ЦБ или ИНН: 609
ПАО Банк "Кузнецкий"
Уважаемые частные кредиторы! К вам обращается за помощью Кивков Илларион Рудольфович. Проживаю в г. Ольховатке Воронежской области. Я ветеран труда. Не мошенник, и тем более не аферист и попрошайка. Мне очень неприятно просить финансовые средства в долг, но отказ от меня кредитных организаций, в силу того, что мне 66 лет вынуждает меня просить о помощи здесь! Мне очень неудобно, но мне нужны деньги в долг на продолжение моего лечения! Нет, я не смертельно болен, и я смогу погасить займ! Нужная сумма составляет 87.000 рублей под любой процент. Готов выплачивать ежемесячно по 4.000-5.000 рублей. Возможно получится погасить досрочно. Предоставляю все необходимые документы.
Лицензия ЦБ или ИНН: 567
АО "Банк Акцепт"
Доброго времени суток. Меня зовут Александр, я студент 4 курса. Необходима финансовая помощь, в связи с карантинными мерами в стране! Остался без подработки, а нужно оплачивать съёмное жилье и еще желательно что-то кушать! Близкие люди на данный момент помочь не смогут, так как их ситуация с деньгами тоже довольно нестабильна. С прошлой заработной платы осталась тысяча, но даже при самых минимальных затратах на еду, не смогу прожить на эту сумму! Нужен займ в размере 25.000 рублей на 5 месяцев. Гарантирую систематические ежемесячные выплаты!
Лицензия ЦБ или ИНН: 554
АО КБ "Солидарность"
Я студентка 2 курса торгово-промышленного техникума! Достаточно длительное время мечтаю о новом красивом гаджете, так как мой нынешний давно отстал от современной жизни: очень сильно и часто зависает, отвратительное качество камеры, да и внешний вид изрядно потрепанный. Но не могу позволить себе купить сегодня и сейчас. Поэтому нужен займ, желательно под низкий процент. Сумма интересует в размере 20.000 рублей. Выплачивать буду стабильно со стипендии. Размер ежемесячных выплат 1000 рублей. Могу показать постоянную прописку, паспорт гражданки РФ и выпуску со счета о ежемесячном получении стипендии.
Лицензия ЦБ или ИНН: 538
ООО "Промсельхозбанк"
Здравствуйте, дорогие кредиторы! Ситуация сложилась следующим образом: отправился в Москву на заработки и попал в очень нехорошую ситуацию. С работой не сложилось, а тут еще и карантинные меры в столице. Мне необходимы деньги на дорогу домой. Живу в Ханты-Мансийском автономном округе. Необходимая сумма 60.000 рублей. Под любые проценты на 6 месяцев. Из документов могу только паспорт гражданина РФ предъявить. Регулярность выплат гарантирую! Не в моих интересах задерживать платежи!
Лицензия ЦБ или ИНН: 524
АО Банк "Венец"
Добрый времени суток. Меня зовут Светлана, мне 32 года, я жена и мать двоих маленьких детей. Никогда не думала, что моя семья увязнет в долговых обязательствах. Получилось так что взяли ссуду на покупку дачного участка, а через месяц муж попал под сокращение. А он профессионал своего дела, и сейчас проходит стажировку в другой компании. Но на данный момент нечем платить кредит, тем более за неуплату набегают бешеные проценты. Общая сумма долга на сегодняшний день составляет 250.000 рублей. Готовы выплачивать первые полгода по 5.000 рублей в месяц, а далее возможно досрочное погашение. Необходимые документы, если требуется готова представить.
Лицензия ЦБ или ИНН: 478
АО "Кубаньторгбанк"
Просто крик души и желание поскорее избавиться от кучи мелких долговых обязательств! Воспитываю двоих маленьких деток самостоятельно. Снимаю квартиру. С предыдущей солидно оплачиваемой работы сократили, пока находилась в поиске новой, пришлось взять кредит и несколько мелких займов, но по некоторым обстоятельствам не смогла вовремя погасить, набежали проценты! Необходимая сумма на данный момент 265.000 рублей! Готова выплатить в течении 1 года! Стабильность выплат гарантирую!
Лицензия ЦБ или ИНН: 480
АО "ТАТСОЦБАНК"
Наивная и доверчивая взрослая женщина взяла кредит для хорошо знакомой семьи, так как они в кредитных организациях получали отказ. Обещали погасить за три месяца, а в результате не внесли ни одного платежа и даже не предупредили меня об этом! А меня теперь терроризируют из банка! Устала! Нужна сумма в размере 150.000 рублей под низкий процент, что покрыть половину суммы долга, остальное буду решать в судебном порядке. Готова платить ежемесячно по 10.000-15.000 рублей. Ругелярность оплаты гарантирую! Очень мечтаю о спокойной жизни!
Лицензия ЦБ или ИНН: 485
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
Дружная семья из 11 человек просит частный займ на приобретение нового дома! Состав нашей семьи: я, глава семейства, супруга, 7 детей и 2 внука. Мы с женой работаем на коммерческих предприятиях, и «белизна» нашей заработной платы не позволяет нам взять кредит в банке на сумму 2.500.000 рублей. Уже обращались не в один банк- везде сплошные отказы. Собственно, именно этой части суммы не хватает для покупки большого дома. Готовы выплачивать ежемесячно по 30.000 или 40.0000 рублей. Справку о хоть и маленьком официальном доходе могу предоставить, как гарантию стабильности выплат. Другие, требуемые документы тоже готов предоставить.
Лицензия ЦБ или ИНН: 436
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Здравствуйте. Мне необходим частный займ под низкую процентную ставку, так как являюсь многодетной мамой. У меня 5 детей. Официально не трудоустроена, поэтому обращаться в кредитную организацию бессмысленно! Сумма займа нужна в размере 400.000 рублей. Есть желание и возможность открыть свое маленькое дело прямо сейчас. Готова выплачивать ежемесячно по 10.000 рублей. Стабильность выплат гарантирую. Возможно даже получится погасить досрочно. Паспортные данные, гражданство, постоянную прописку и остальные необходимые документы готова предоставить.
Лицензия ЦБ или ИНН: 415
ООО Банк "Аверс"
Меня зовут Екатерина, мне 22 года, работаю в сфере услуг. А именно в салоне красоты -парикмахером, но перспектив никаких, городок очень небольшой. Хочу открыть в городе по соседству свою парикмахерскую. Нужен кредит на 500.000 рублей. Но так как работаю неофициально, банк отказал мне в выдаче кредита на такую сумму. Готова платить каждый месяц стабильно по 15.000 рублей под не очень большой процент! Это мой огромный шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону! Необходимые документы предоставлю без проблем!
Лицензия ЦБ или ИНН: 435
ПАО "Бест Эффортс Банк"
Нахожусь в долговой яме! Очень срочно нужен частный займ, так как с кредитными организациями очень сложные взаимоотношения! Мне 30 лет, мой ежемесячный доход составляет 14.000 рублей, очень хочется жить, а не существовать! У меня много целей, которые я хочу осуществить, но для начала необходимо погасить все долговые обязательства, которые очень тяготят. Долг составляет 200.000 рублей. Готова выплачивать ежемесячно по 4.000 рублей. Справку о доходах, паспорт, гражданство и постоянную прописку готова предоставить.
Лицензия ЦБ или ИНН: 354
Банк ГПБ (АО)