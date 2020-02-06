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Частные займы на платформах P2P Кредитования

На данном сайте представлены официальные российские и международные платформы для частного кредитования. Данные платформы не нарушают законов ЦБ РФ и позволяют легально инвестировать деньги и получать займы и кредиты от частных лиц. Если вам нужен кредит от частного лица без предоплат и под цифровую расписку, то вам нужно зарегистрироваться на одной из платформ либо оставить заявку на нашем сайте и мы подберем для вас банк, брокера или МФО

Светлана Никитина

Обновлено: 11 октября, 2022

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    • Последние заявки
    Имя: Елена Тохтамишян Андреевна
    Срок: 120 дн.
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    Имя: Муртаз Туганов Артурович
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    Сумма: 161 000 руб.
    Необходима сумма в 161,000 рублей для закрытия вопроса с оплатой рекламных услуг в рекламном агенстве и возмещения средств на расчетный счёт.
    Имя: Ростислав Бронский Игоревич
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    Сумма: 250 000 руб.
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    Имя: Наталия Кочанова Владимировна
    Срок: 120 дн.
    Сумма: 250 000 руб.
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    Имя: Бабамурат Календеров Довлетмурат оглы
    Срок: 12 дн.
    Сумма: 250 000 руб.
    Мне нода оплатить для учёба я работаю в Яндекс такси
    Имя: Елена Маркина Геннадьевна
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    Сумма: 350 000 руб.
    Срочно нужно купить квартиру, не могу больше в развалюхе. Хочу в старости пожить в коммуналке.
    Имя: Мария Анфалова Августиновна
    Срок: 120 дн.
    Сумма: 249 000 руб.
    Очень срочно нужно закрыть мфо сроки даты подошли
    Имя: Юлия Ерунова Константиновна
    Срок: 30 дн.
    Сумма: 83 000 руб.
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    Имя: Александр Хайдуков Александрович
    Срок: 90 дн.
    Сумма: 203 000 руб.
    Приобретение автомобиля, чтобы сменить работу, с целью большего заработка.
    Имя: Ганиев Сергей Канифович
    Срок: 12 дн.
    Сумма: 57 000 руб.
    Здравствуйте. Деньги нужны для погашения займов в МФО. Обратился в займы т.к. при обращении в банки всегда приходил отказ. По займам пока просрочек нет. По версии банков отказ приходит из-за большого количества обращений(мог попасть в стоп-лист), отсутствие Ки.
    Имя: Алексей Емельяненко Сергеевич
    Срок: 18 дн.
    Сумма: 147 000 руб.
    Очень срочно нужно
    Имя: Любовь Золотарева Михайловна
    Срок: 119 дн.
    Сумма: 1 109 000 руб.
    Срочно нужна помощь!
    Имя: Валерия Зимогляд Дмитриевна
    Срок: 12 дн.
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    Займ нужен на лечение ребенка. Доход семьи в месяц 150000.
    Имя: Михаил Литягин Александрович
    Срок: 12 дн.
    Сумма: 305 000 руб.
    здравствуйте! мне очень нужно сегодня 850.000р. на 6-7 лет. я в прошлом накосячил и теперь меня душат и убивают морально и грозят в суд мфо. боюсь если мама и папа узнают им плохо будет так как отец после химии и 1.5 лёгкого и мать с деобетик. я не хочу их травмировать в банке закридитованость. я […]
    Имя: Владимир Хрущев Викторович
    Срок: 85 дн.
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    Срок: 60 дн.
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    Срочно нужно перекрыть кредиты
    Имя: Нина Коновцева Павловна
    Срок: 12 дн.
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    Имя: Айсылу Сагеева Яхиевна
    Срок: 60 дн.
    Сумма: 510 000 руб.
    Добрый день. Нужен кредит для закрытия действующих кредитов. Чтобы был один платеж. Есть просрочка уже по двум кредитам. Помогите пожалуйста. Обращалась в банки везде отказ.
    Имя: Ольга Андреева Владимировна
    Срок: 50 дн.
    Сумма: 250 000 руб.
    Здравствуйте ! Мне очень нужна ваша помощь . Я в черном списке , банки отказывают. Деньги нужны срочно на ремонт надо менять крышу в доме. Если у вас есть возможность помочь помогите пожалуйста.
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    • Работаем с плохой кредитной историей;
    • Помогаем гражданам с неофициальным трудоустройством;
    • Имеем большой перечень банков-партнеров;
    • Оказываем помощь при оформлении ипотеки с господдержкой от 6,5 %;
    • Помогаем получить займы под залог недвижимости от 5,6 % годовых;
    • Гарантируем рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.

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    Подать заявку вы можете прямо сейчас и указать необходимые параметры. Специалисты проанализируют вашу платежеспособность и гарантированно предложат решение!

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    • Получить выгодные займы по паспорту до 300 000 рублей;
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    • Помощь в получении ипотечных кредитов со ставкой от 2,7 до 8 % на весь период;
    • Рефинансирование действующих кредитов на льготных условиях;
    • Индивидуальный подход к каждому клиенту и поиск оптимального решения;
    • Содействие гражданам с негативной кредитной историей и низкими официальными доходами;
    • Низкие тарифы на услуги с оплатой только после получения одобрения.

    Мы не даем пустых обещаний! Более 10 лет успешной работы помогли нам завоевать доверие клиентов, в числе которых будем рады видеть и Вас!

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    Решаем проблемы, связанные с оформлением кредитов. Быстро, профессионально, гарантированно!

    Кредитный брокер — это именно тот специалист, который позволит вам получить действительно выгодные потребительские и ипотечные кредиты. Большой опыт работы и многочисленный список партнеров-кредиторов позволяет нам найти выход из любой ситуации. Какие услуги мы оказываем:

    • Проведение оценки потенциального заемщика с целью изучения кредитной истории и платежеспособности для дальнейшего выбора оптимального решения.
    • Оформление потребительских займов в крупных банках страны, которые являются нашими партнерами.
    • Гарантированное освобождение от дополнительных комиссий, влияющих на полную стоимость кредита.
    • Финансирование под залог недвижимости по льготным ставкам — от 4 до 9 % годовых.
    • Ипотечное кредитование по сниженным процентным ставкам. Полное сопровождение сделки — от подачи заявки в банки до перечисления денежных средств продавцу.
    • Рефинансирование действующих займов на более выгодных условиях.

    Мы строим на страже интересов каждого заемщика! Наша работа — помогать людям в получении кредитов с минимальной переплатой!

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    Услуги кредитных брокеров по приятной стоимости! Оперативное решение ваших проблем.

    Теперь получить потребительский кредит стало гораздо проще. Вы можете доверить решение подобных вопросов опытным профессионалам, которые знают о кредитовании все. Сотрудничаем с многочисленным перечнем партнеров — банки, МФО, частные инвесторы и доноры. С нами уже получили займы более 500 000 человек. Услуги, которые мы предоставляем:

    • Оформление потребительских кредитов и займов на суммы до 10 000 000 рублей. Процентные ставки зависят от предоставленного комплекта документов. Диапазон — от 8,8 до 15 % годовых. Сроки — от 6 месяцев до 5 лет.
    • Содействие при оформлении ипотечных кредитов как в новостройках, так и на вторичном рынке. Возможность получить жилищный заем без первоначального взноса. Работаем с государственными программами.
    • Рефинансирование имеющихся кредитов, займов и карт на льготных условиях — от 7 % годовых.
    • Программы кредитования под залог недвижимости от 6 % годовых на длительные сроки.

    Консультацию по любому вопросу вы можете получить абсолютно бесплатно! Мы работаем честно и прозрачно — не требуем авансов за услуги и гарантируем положительный результат!

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    У нас самые низкие цены на брокерские услуги! Оцените лично сервис и качество.

    Ассоциация кредитных брокеров рада предложить свои услуги по низкой цене — от 2 % от суммы полученных заемных средств. С нами вы гарантированно получите самую низкую процентную ставку и выгодные условия! Лояльные требования к заемщику, высокая вероятность одобрения и минимальные сроки оказания услуг — вот алгоритмы нашей работы. Почему нас выбирают клиенты:

    • Помогаем гражданам с плохой кредитной историей гарантированно получить кредит.
    • Работаем с лицами, которые не могут документально подтвердить свои доходы.
    • Содействуем в рефинансировании невыгодной задолженности под низкий процент.
    • Предлагаем услуги по оформлению ипотеки «под ключ». Помогаем не только в выборе банка с самой низкой ставкой, но и в сборе необходимых документов по объекту залога. Минимизируем Ваши расходы по будущей сделке.
    • Подберем вариант финансирования под залог вашей недвижимости от 5 % годовых на срок до 10 лет.

    Походим к решению вопросов серьезно, перед подачей заявки анализируем кредитную нагрузку и платежеспособность. Это позволяет с высокой вероятностью добиться положительного решения именно для Вас!

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    Кредит с плохой историей? Легко! Обращайтесь и оцените сами.

    Если вы находитесь в поиске решения ваших финансовых проблем, но банки отказывают по причине неоднократных просрочек в прошлом, обращайтесь! Предлагаем несколько вариантов решения проблем неблагополучных заемщиков. Как мы работаем? Все очень просто:

    • Анализ кредитной истории, платежеспособности и рейтинга. На основе полученных данных подбирается одна из программ от партнера.
    • В случае, если шансы на получение нового кредита равны нулю, подберем вам кредитного донора. Это человек с идеальной репутацией в банковской сфере, который оформит на свое имя заем до 5 000 000 рублей. От вас потребуется только своевременная оплата по установленному графику.
    • Документальное оформление и никаких рисков для вас.
    • Сумма комиссии за донорские услуги определяется индивидуально и зависит от одобренной суммы. Гарантируем самый низкий тариф — всего 5 % от полученной суммы.

    Нашим кредитным донорам доверяют надежные банки! С такой услугой вы сможете получить выгодный кредит от 7 % годовых на любые цели!

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    Стопроцентное одобрение кредитов на любые суммы! Для тех, чья кредитная история безнадежно испорчена.

    Для нас нет тупиковых ситуаций! Если ваша кредитная история оставляет желать лучшего, а банки отвечают категорическим отказом, вы обратились по адресу. Специально для подобной категории заемщиков мы предлагаем услуги кредитных доноров. Такой сервис подойдет для следующих граждан:

    • Лица, которые допускали просрочки длительностью от 30 дней и выше;
    • Неофициально трудоустроенные граждане;
    • Физические лица, чей доход не позволяет оформить крупную сумму в банке;
    • Заемщики, у которых есть непогашенные исполнительные листы.

    Почему стоит к нам обращаться? Ответ очевиден — без сбора документов и посещения банков вы получаете нужную сумму за короткий срок. Быстрое оформление и низкие тарифы — это принципы нашей работы! У нас есть база доноров с уже одобренными кредитами на сумму до 10 000 000 рублей! Это позволит решить ваши финансовые проблемы в тот же день! Ждем обращений!

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    Гарантированное получение кредитов и займов с любой кредитной историей! Низкая стоимость услуг.

    Проблема испорченной кредитной истории и неофициальное трудоустройство зачастую становятся препятствием при получении новых финансовых займов. Но сегодня наша компания готова предложить абсолютно новый подход к решению подобных проблем — теперь для вас кредит может взять другой человек. Кредитный донор или человек с идеальной репутацией — это ваш шанс начать жизнь с чистого листа и получить деньги на любые цели. Схема работы очень проста:

    • Вы оставляете заявку с указанием необходимых параметров: суммы, срока и цели.
    • Мы подбираем вам донора в соответствии с запросом. Это может быть потребительский кредит на сумму от 100 000 до 5 000 000 рублей.
    • Далее отправляем вам на согласование будущий график, где указана процентная ставка и ежемесячный платеж. Хотим обратить ваше внимание, что донорам благодаря положительной репутации выдают займы под самые низкие ставки — от 8 до 13 % годовых.
    • Вы подписываете соответствующий договор, получаете деньги и оплачиваете комиссионное вознаграждение.

    Без риска получить отказ и без траты времени и нервов вы в тот же день получаете желаемую сумму! Решайте свои проблемы с помощью надежных партнеров!

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    Условия получения кредита
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    Денежные средства под залог вашей недвижимости. Оперативное решение финансовых проблем.

    Займы под залог имеющейся недвижимости — это оптимальный способ получить денежные средства. Плюсов несколько: это сниженные процентные ставки, высокая вероятность одобрения и длительные сроки предоставления займов. Но если самостоятельно обратиться в банк, есть большой риск переплатить приличную сумму за счет дополнительных расходов.

    Обращение в нашу компанию позволит избежать неприятностей и получить необходимую сумму за короткий срок. При этом вы не переплатите банку лишних комиссий и страховок!

    • Гарантируем высокую оценку залогового объекта — до 80 % от рыночной стоимости. При этом мы сотрудничаем с банками, которые предлагают самые низкие ставки по подобным программам финансирования. Так, вы сможете получить до 10 000 000 рублей на срок до 10 лет под 5-10 % годовых.
    • Снизим расходы в виде страховок.
    • Поможем с регистрацией залоговой сделки.
    • Отправим заявку в несколько банков, что предоставит возможность выбрать наилучшие условия.
    • Гарантируем оперативную работу без обязательств по предоплате.

    Сохранить вашу недвижимость и при этом получить выгодный кредит — это наша работа, с которой мы успешно справляемся более 10 лет!

    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Получить займ

    Финансовые решения для вашего бизнеса. Денежные средства на развитие и пополнение оборотных средств.

    Задача любого бизнесмена — контролировать организационные процессы и в конечном итоге получать прибыль. Но как быть, если для процветания собственного дела вам потребовались средства на расширение горизонтов? Конечно, оформить кредит. Сегодня вы можете обратиться в нашу компанию, где наши специалисты подберут вам вариант финансирования от одного из банков-партнеров. Причин поступить именно так несколько:

    • Мы определим цели и подберем для вас оптимальный вариант. Это может быть возобновляемый кредит в форме «овердрафт», кредитная линия, деньги на пополнение оборотных средств или заем под залог оборудования или товара.
    • Вы не переплатите банку лишних процентов и комиссий. Гарантируем несколько программ на выбор от ведущих банков страны. Ставки с нами — от 4 % годовых. До 50 000 000 рублей.
    • Возможность получить льготный кредит по государственной программе.
    • Вы не тратите время на сбор документов, а спокойно занимаетесь непрерывными бизнес-процессами.
    • Мы знаем, как правильно подать заявку, поэтому шансы получить отказ сводятся к минимуму.

    Сохранить и приумножить бизнес — цель любого бизнесмена! И кредитные ресурсы часто становятся необходимым атрибутом для решения поставленной задачи. Мы гарантированно поможем сделать процесс оформления быстрым и комфортным для вас!

    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
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    Оказание помощи в кредите всем гражданам

    Обратившись к нам, вы получаете 99% гарантию положительного результата. Имеем личные связи в банке. Возможен вариант оформления кредита онлайн, работаем удалённо. Вы не платите деньги за услуги наперед, все выплаты только после положительного решения банка. Средства поступают в тот же день, без задержек. Работаем с лицами от 16 лет и до 75. Не требуем справку о доходах, либо другие документы кроме паспорта. Минимальная кредитная ставка от 3 до 7 процентов. Сроки погашения кредита вы указываете лично. Помогаем в получении сумм от 4 000 до 450 000 рублей. Работаем каждый день без перерыва на обед.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Нахимовский проспект
    Лицензия ЦБ или ИНН: 1978
    Московский кредитный банк
    Сумма займа или кредита
    8 150 000 руб.
    Срок займа
    от 8 до 57 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Помогаем получить кредит даже с плохой историей!

    Наша фирма ориентирована на работу с теми клиентами, у которых есть определённые сложности с получением кредита. Мы гарантируем одобрение у банков в 99 %. Весь процесс отлажен, поэтому от обращения к нам до получения денег проходит 2-3 дня. Мы берём на себя сбор и обработку документов, сами взаимодействуем с банками и всегда пытаемся добиться для нашего клиента минимального процента, несмотря на проблемы по кредитам в прошлом. В качестве бонуса: оценка и вычитка договора на получение средств нашими юристами производится бесплатно! Операторы работают круглосуточно, звоните!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Кузнецкий мост
    Лицензия ЦБ или ИНН: 3349
    Россельхозбанк
    Сумма займа или кредита
    6 870 000 руб.
    Срок займа
    от 3 до 80 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Поиск частного инвестора для выдачи денег в долг с официальным оформлением сделки

    Срочно ищу проверенного, надежного частного инвестора, который уже имел опыт работы с такими клиентами и знает всю «кухню» финансово-долговой сферы изнутри. На сегодняшний день необходимая сумма составляет 950 000 рублей, нужна на погашение давно взятого кредита в банке. Официально трудоустроился недавно, доход выше среднего, все документы на руках, в порядке. Перспектива по отдаче – в течение 1-1,5 лет. Рассматриваю варианты кредитования с процентной ставкой до 15% в год. Обращаться по указанному номеру.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Варшавская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 1481
    Сбербанк России
    Сумма займа или кредита
    3 590 000 руб.
    Срок займа
    от 9 до 33 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Нуждаюсь в оказании материальной помощи от частника. Сумма 2 000 000 рублей, наличными, только при встрече

    Нужна легальная помощь без махинаций и непонятных схем. Интересует только прозрачное сотрудничество, на выгодных для нас обоих условиях. Интересующая годовая ставка – от 10 до 15%. Оплачу комиссию только после получения средств на руки, никаких предоплат. Паспорт и другие документы – есть, в надлежащем виде. На встречи по территории Москвы выезжаю сам, ехать и тратить дополнительное время вам не потребуется. Для оказания помощи стучите в Скайп или звоните по указанному номеру в любе время.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Бауманская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 963
    Совкомбанк
    Сумма займа или кредита
    210 000 руб.
    Срок займа
    от 12 до 19 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Ищу выгодное предложение кредитования под минимальный годовой процент

    Какое предложение мне нужно? сумма – 6 млн рублей; процентная ставка – не более 19% в год; время возврата кредита – не менее 4 лет; паспорт, ИНН код, справку о доходах и другие необходимые документы предоставлю при встрече или при оформлении сделки и ее заверении. Важные нюансы – имеется активная просрочка по кредиту в банке, частью этой суммы и планирую ее погасить. Обращаться только по указанному номеру, в любой день, кроме субботы и воскресенья.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Римская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 2209
    Банк «ФК Открытие»
    Сумма займа или кредита
    7 220 000 руб.
    Срок займа
    от 10 до 108 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Нужны деньги в долг, интересует только оформление одним днем!

    На выгодных условиях приму материальную помощь от частника. Интересует сумма от 4 500 000 рублей и выше. Рассмотрю все предложения с адекватной комиссией. Работа с предоплатой наперед – не интересует. В качестве гарантии можем официально оформить автомобиль или квартиру в качестве залога, до момента полной оплаты долговой суммы. Пишите на почту в любое время, все необходимые документы для оформления предоставлю при личной встрече.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Кропоткинская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 1326
    Альфа-Банк
    Сумма займа или кредита
    6 040 000 руб.
    Срок займа
    от 4 до 29 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Возьму кредит под залог, на долгий срок, необходимая сумма – 8 млн рублей

    Ко всем финансовым вопросам подхожу максимально ответственно, поэтому предлагаю заключение выгодной сделки как для вас, так и для меня. Необходимая сумма кредитования – 8 000 000 рублей. В качестве залога предоставлю автомобиль или загородную дачу; Все документы для заключения сделки – дам для ознакомления при встрече. Обязательное условие – необходим кредитный брокер из Москвы, на встречу смогу подъехать сам, район значения не имеет. Звоните по указанному номеру с 8.00 до 20.00 в любой день, кроме воскресенья.
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    Условия получения кредита
    Москва, Третьяковская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 2272
    Росбанк
    Сумма займа или кредита
    1 510 000 руб.
    Срок займа
    от 1 до 12 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Срочно возьму кредит на развитие малого бизнеса, только Москва!

    Ищу заемщика для получения денег в долг на 1-1,5 года. Финансовые вложения требуются для развития малого бизнеса. На данный момент есть открытое кафе, которое недавно начало функционировать. Прибыль хорошая, потенциал огромный! Процентами не обижу, честное сотрудничество и возврат средств в полном объеме с моей стороны гарантирован. Кого я ищу? Человека, который сможет выдать мне денежный заем в размере 2 000 000 рублей при личной встрече, рассматриваю варианты только на территории Москвы. Любые документы для ознакомления с работой кафе предоставлю.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Октябрьское поле
    Лицензия ЦБ или ИНН: 3279
    Национальный Банк «Траст»
    Сумма займа или кредита
    8 890 000 руб.
    Срок займа
    от 9 до 102 мес.
    Способ получения
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    Нужна помощь кредитора в оказании материальной помощи, срочно! Рассмотрю все предложения

    Если вы уже читаете это объявление, значит, вы наверняка сможете мне помочь. Я ищу кредитора, который сможет дать мне денежные средства в долг под хороший годовой процент. На данный момент необходимая сумма – 750 000 рублей. Деньги нужны срочно, встретиться могу только в Москве, рассматриваю варианты заключения сделки только при личной встрече, все необходимые документы оформим и заверим нотариально. Кредит требуется на закупку оборудования парикмахерской студии, открытие планируется через 3 месяца. С меня – гарантированный откат на ближайшие 2 года работы студии, процентную ставку оговорим лично.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Новокузнецкая
    Лицензия ЦБ или ИНН: 1000
    ВТБ
    Сумма займа или кредита
    7 250 000 руб.
    Срок займа
    от 6 до 29 мес.
    Способ получения
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    Возьму заем от частного инвестора в размере 4 000 000 рублей, под высокий процент!

    При отклике на объявление указывайте город, в котором сможем встретиться, т.к. выехать смогу только по территории Москвы. Какого кредитора я ищу? ответственного, который будет всегда на связи и сможет ответить на все интересующие вопросы по кредитованию; того, кто хочет получить хороший процент за оказанную материальную помощь; того, кто имеет опыт сотрудничества в сфере кредитования. Со своей стороны, готов предоставить все необходимые документы. Никаких просрочек за мной не числится, плохой кредитной истории нет, просто нет времени на сбор пакета документов в банк. Обращаться в отклике или по указанному номеру.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Cавеловская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 1978
    Московский кредитный банк
    Сумма займа или кредита
    8 320 000 руб.
    Срок займа
    от 1 до 17 мес.
    Способ получения
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    Нужна помощь частного кредитора для выдачи денег в долг на сумму 1 000 000 рублей

    Немного о себе – имею неофициальное трудоустройство с хорошим доходом, кредитная история в порядке, паспорт и любой другой документ перед заключением сделки предоставлю. Интересуют только те инвесторы, которые смогут оформить заем документально при личной встрече в Москве. По процентной ставке – готов рассматривать все предложения, до 18% годовых.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Пражская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 1
    ЮниКредит Банк
    Сумма займа или кредита
    9 010 000 руб.
    Срок займа
    от 5 до 43 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Возьму в кредит 3 500 000 рублей, только Москва, интересуют только проверенные брокеры!

    Срочно ищу человека, который сможет оказать материальную помощь одним днем, только при личной встрече. Деньги нужна срочно, на оперативное вмешательство, поэтому времени на сбор документов и обращение в банковские организации просто нет. Всю документацию для подтверждения личности, а также по медицинской части (обоснование необходимой суммы и назначенная операция) – предоставлю сразу. Рассматриваю все предложения, помощь нужна срочно!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Царицино
    Лицензия ЦБ или ИНН: 3279
    Национальный Банк «Траст»
    Сумма займа или кредита
    2 980 000 руб.
    Срок займа
    от 8 до 36 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Хорошие люди! Очень нужны деньги в долг!

    Приветствую! Я мать одиночка, воспитываю сына учащегося младших классов! Работала неофициально и с началом карантина по короновирусу работодатель всех сотрудников уволил. Оказалась в безвыходном положении, помощи ждать неоткуда! Нужна сумма 70.000 рублей по минимальный процент. Смогу выплачивать по 5.000-7.000 в месяц. Надеюсь, что устроюсь на работу через месяц, когда пройдет весь этот кошмар! Я очень ответственная, стабильность выплат гарантирую! Необходимые документы предоставлю!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Сумма займа или кредита
    4 550 руб.
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    Мечтать ведь не вредно? Но я хочу мечту воплотить в жизнь!Срочно!

    Нет у меня сил больше откладывать и ждать лучших времен! Мечтаю о покупке личного автомобиля! Параллельно строю большой и красивый дом! Я работящий, берусь за любую работу! Естественно заработная плата «в конверте» и кредитные организации ссуду не дают! Кредитная история у меня нулевая! Так же есть цели создать свой маленький бизнес! Но для комфорта и быстроты решения вопросов нужен личный транспорт! Необходима сумма в размере 250.000 рублей. Гарантирую ежемесячные выплаты в размере 7.000-9.000 рублей. Ответственно подхожу к исполнению обязательств, предоставлю все имеющие документы.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Водный стадион
    Лицензия ЦБ или ИНН: 646
    АО "Датабанк"
    Сумма займа или кредита
    3 000 000 руб.
    Срок займа
    от 12 до 76 мес.
    Способ получения
    Способ получения
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    Одинокая пенсионерка просит помощи в получении частного займа!

    Никогда не думала, что буду просить о помощи здесь! Я являюсь одинокой пенсионеркой, мне 64 года, в прошлом учитель информатики. Никогда не думала, что приключиться такая неприятность. Со мной произошла не очень хорошая ситуация, меня ограбили, и теперь я должна просить деньги в долг, чтобы покрыть все расходы! Мне необходима сумма в размере 35.000 рублей. Обязуюсь выплачивать регулярные ежемесячные кредитные взносы и предоставить пакет необходимых документов. Ещё раз, приношу свои извинения, что приходиться просить деньги в долг.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Беломорская
    Лицензия ЦБ или ИНН: 588
    АО БАНК "СНГБ"
    Сумма займа или кредита
    2 650 000 руб.
    Срок займа
    от 6 до 93 мес.
    Способ получения
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    Мечтаю о запуске своего производства и прошу финансовые средства в долг!

    Моя давнишняя мечта начинает сбываться! Накопила собственными силами определенную сумму и начала воплощать задумку в жизнь! Хочу создать свое производство куриных яиц и мясных изделий! Обладаю необходимыми знаниями, имеется многолетний опыт работы в данной сфере, готовится помещение под производство! Но, как это зачастую бывает, не хватило мне финансовых средств. Так как основная работа пока у меня неофициальная, то естественно кредитные организации отказывают в выдаче ссуды. Обращаюсь к вам дорогие частные кредиторы! Необходима сумма в размере 600.000 рублей! Погашу долговые обязательства в течении 1 года. Выплаты ежемесячно гарантирую под любой процент!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Речной вокзал
    Лицензия ЦБ или ИНН: 609
    ПАО Банк "Кузнецкий"
    Сумма займа или кредита
    6 000 000 руб.
    Срок займа
    от 7 до 74 мес.
    Способ получения
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    Помогите в получении кредита в частном порядке! Очень нужно!

    Уважаемые частные кредиторы! К вам обращается за помощью Кивков Илларион Рудольфович. Проживаю в г. Ольховатке Воронежской области. Я ветеран труда. Не мошенник, и тем более не аферист и попрошайка. Мне очень неприятно просить финансовые средства в долг, но отказ от меня кредитных организаций, в силу того, что мне 66 лет вынуждает меня просить о помощи здесь! Мне очень неудобно, но мне нужны деньги в долг на продолжение моего лечения! Нет, я не смертельно болен, и я смогу погасить займ! Нужная сумма составляет 87.000 рублей под любой процент. Готов выплачивать ежемесячно по 4.000-5.000 рублей. Возможно получится погасить досрочно. Предоставляю все необходимые документы.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Ховрино
    Лицензия ЦБ или ИНН: 567
    АО "Банк Акцепт"
    Сумма займа или кредита
    650 000 руб.
    Срок займа
    от 10 до 86 мес.
    Способ получения
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    Помогите пережить эти карантинные меры! Нужны деньги в долг!

    Доброго времени суток. Меня зовут Александр, я студент 4 курса. Необходима финансовая помощь, в связи с карантинными мерами в стране! Остался без подработки, а нужно оплачивать съёмное жилье и еще желательно что-то кушать! Близкие люди на данный момент помочь не смогут, так как их ситуация с деньгами тоже довольно нестабильна. С прошлой заработной платы осталась тысяча, но даже при самых минимальных затратах на еду, не смогу прожить на эту сумму! Нужен займ в размере 25.000 рублей на 5 месяцев. Гарантирую систематические ежемесячные выплаты!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Коммунарка
    Лицензия ЦБ или ИНН: 554
    АО КБ "Солидарность"
    Сумма займа или кредита
    200 000 руб.
    Срок займа
    от 10 до 29 мес.
    Способ получения
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    Мечты о новом красивом телефоне не дают покоя! Нужен займ.

    Я студентка 2 курса торгово-промышленного техникума! Достаточно длительное время мечтаю о новом красивом гаджете, так как мой нынешний давно отстал от современной жизни: очень сильно и часто зависает, отвратительное качество камеры, да и внешний вид изрядно потрепанный. Но не могу позволить себе купить сегодня и сейчас. Поэтому нужен займ, желательно под низкий процент. Сумма интересует в размере 20.000 рублей. Выплачивать буду стабильно со стипендии. Размер ежемесячных выплат 1000 рублей. Могу показать постоянную прописку, паспорт гражданки РФ и выпуску со счета о ежемесячном получении стипендии.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Ольховая
    Лицензия ЦБ или ИНН: 538
    ООО "Промсельхозбанк"
    Сумма займа или кредита
    8 550 000 руб.
    Срок займа
    от 5 до 79 мес.
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    Хочу очень вернуться домой! Нужен частный займ!

    Здравствуйте, дорогие кредиторы! Ситуация сложилась следующим образом: отправился в Москву на заработки и попал в очень нехорошую ситуацию. С работой не сложилось, а тут еще и карантинные меры в столице. Мне необходимы деньги на дорогу домой. Живу в Ханты-Мансийском автономном округе. Необходимая сумма 60.000 рублей. Под любые проценты на 6 месяцев. Из документов могу только паспорт гражданина РФ предъявить. Регулярность выплат гарантирую! Не в моих интересах задерживать платежи!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Прокшино
    Лицензия ЦБ или ИНН: 524
    АО Банк "Венец"
    Сумма займа или кредита
    8 050 000 руб.
    Срок займа
    от 7 до 74 мес.
    Способ получения
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    Семья увязла в долговых обязательствах! Необходимы деньги в долг!

    Добрый времени суток. Меня зовут Светлана, мне 32 года, я жена и мать двоих маленьких детей. Никогда не думала, что моя семья увязнет в долговых обязательствах. Получилось так что взяли ссуду на покупку дачного участка, а через месяц муж попал под сокращение. А он профессионал своего дела, и сейчас проходит стажировку в другой компании. Но на данный момент нечем платить кредит, тем более за неуплату набегают бешеные проценты. Общая сумма долга на сегодняшний день составляет 250.000 рублей. Готовы выплачивать первые полгода по 5.000 рублей в месяц, а далее возможно досрочное погашение. Необходимые документы, если требуется готова представить.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Тропарёво
    Лицензия ЦБ или ИНН: 478
    АО "Кубаньторгбанк"
    Сумма займа или кредита
    5 650 000 руб.
    Срок займа
    от 6 до 89 мес.
    Способ получения
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    Мечтаю жить спокойно и без лишних негативных эмоций! Нужны финансовые средства в долг.

    Просто крик души и желание поскорее избавиться от кучи мелких долговых обязательств! Воспитываю двоих маленьких деток самостоятельно. Снимаю квартиру. С предыдущей солидно оплачиваемой работы сократили, пока находилась в поиске новой, пришлось взять кредит и несколько мелких займов, но по некоторым обстоятельствам не смогла вовремя погасить, набежали проценты! Необходимая сумма на данный момент 265.000 рублей! Готова выплатить в течении 1 года! Стабильность выплат гарантирую!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Румянцево
    Лицензия ЦБ или ИНН: 480
    АО "ТАТСОЦБАНК"
    Сумма займа или кредита
    4 200 000 руб.
    Срок займа
    от 9 до 85 мес.
    Способ получения
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    Хочу спокойной и размеренной жизни!Необходим частный займ!

    Наивная и доверчивая взрослая женщина взяла кредит для хорошо знакомой семьи, так как они в кредитных организациях получали отказ. Обещали погасить за три месяца, а в результате не внесли ни одного платежа и даже не предупредили меня об этом! А меня теперь терроризируют из банка! Устала! Нужна сумма в размере 150.000 рублей под низкий процент, что покрыть половину суммы долга, остальное буду решать в судебном порядке. Готова платить ежемесячно по 10.000-15.000 рублей. Ругелярность оплаты гарантирую! Очень мечтаю о спокойной жизни!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Саларьево
    Лицензия ЦБ или ИНН: 485
    ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
    Сумма займа или кредита
    2 150 000 руб.
    Срок займа
    от 11 до 53 мес.
    Способ получения
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    Хочу жить в удовольствие и радоваться! Большой семье нужен частный займ!

    Дружная семья из 11 человек просит частный займ на приобретение нового дома! Состав нашей семьи: я, глава семейства, супруга, 7 детей и 2 внука. Мы с женой работаем на коммерческих предприятиях, и «белизна» нашей заработной платы не позволяет нам взять кредит в банке на сумму 2.500.000 рублей. Уже обращались не в один банк- везде сплошные отказы. Собственно, именно этой части суммы не хватает для покупки большого дома. Готовы выплачивать ежемесячно по 30.000 или 40.0000 рублей. Справку о хоть и маленьком официальном доходе могу предоставить, как гарантию стабильности выплат. Другие, требуемые документы тоже готов предоставить.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Юго-Западная
    Лицензия ЦБ или ИНН: 436
    ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
    Сумма займа или кредита
    5 900 000 руб.
    Срок займа
    от 4 до 65 мес.
    Способ получения
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    Просит частный займ многодетная мама! В надеждах на лучшую жизнь в будущем!

    Здравствуйте. Мне необходим частный займ под низкую процентную ставку, так как являюсь многодетной мамой. У меня 5 детей. Официально не трудоустроена, поэтому обращаться в кредитную организацию бессмысленно! Сумма займа нужна в размере 400.000 рублей. Есть желание и возможность открыть свое маленькое дело прямо сейчас. Готова выплачивать ежемесячно по 10.000 рублей. Стабильность выплат гарантирую. Возможно даже получится погасить досрочно. Паспортные данные, гражданство, постоянную прописку и остальные необходимые документы готова предоставить.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Университет
    Лицензия ЦБ или ИНН: 415
    ООО Банк "Аверс"
    Сумма займа или кредита
    3 800 000 руб.
    Срок займа
    от 11 до 12 мес.
    Способ получения
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    Моя мечта хорошо жить и развиваться! Прошу деньги в кредит для осуществления намерений!

    Меня зовут Екатерина, мне 22 года, работаю в сфере услуг. А именно в салоне красоты -парикмахером, но перспектив никаких, городок очень небольшой. Хочу открыть в городе по соседству свою парикмахерскую. Нужен кредит на 500.000 рублей. Но так как работаю неофициально, банк отказал мне в выдаче кредита на такую сумму. Готова платить каждый месяц стабильно по 15.000 рублей под не очень большой процент! Это мой огромный шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону! Необходимые документы предоставлю без проблем!
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Проспект Вернадского
    Лицензия ЦБ или ИНН: 435
    ПАО "Бест Эффортс Банк"
    Сумма займа или кредита
    6 400 000 руб.
    Срок займа
    от 12 до 51 мес.
    Способ получения
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    Хочу вернуться к нормальной жизни! Нужны деньги в долг!

    Нахожусь в долговой яме! Очень срочно нужен частный займ, так как с кредитными организациями очень сложные взаимоотношения! Мне 30 лет, мой ежемесячный доход составляет 14.000 рублей, очень хочется жить, а не существовать! У меня много целей, которые я хочу осуществить, но для начала необходимо погасить все долговые обязательства, которые очень тяготят. Долг составляет 200.000 рублей. Готова выплачивать ежемесячно по 4.000 рублей. Справку о доходах, паспорт, гражданство и постоянную прописку готова предоставить.
    Список банков-партнеров и контрагентов
    Условия получения кредита
    Москва, Воробьёвы горы
    Лицензия ЦБ или ИНН: 354
    Банк ГПБ (АО)
    Сумма займа или кредита
    4 050 000 руб.
    Срок займа
    от 5 до 108 мес.
    Способ получения
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    Вопрос ответ

    •  Как оформить частный займ правильно?
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    Рейтинг микрофинансовых организаций
    Список МФО Проценты Отзывы Рейтинг
      1  Праймденьги 0–0.3% 145
    850
      2  Росбанк 0–0.6% 171
    531
      3  Bondora 0–0.7% 121
    665
    4  Деньги Взаймы 0–0.7% 162
    543
    5  ОТП банк 0–0.6% 61
    701
    6  Аванс-Групп 0–0.9% 194
    556
    7  Кредди 0–1% 198
    829
    8  Агроинтегратор 0–0.3% 119
    715
    9  Порядок 0–0.3% 136
    900
    10  Папа Финанс 0–0.4% 29
    884
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